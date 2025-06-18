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З Ізраїлю та Ірану планують евакуювати майже 400 українців

18 червня 2025, 16:36
З Ізраїлю та Ірану планують евакуювати майже 400 українців
Фото: з вільних джерел
Деяких громадян вже евакуювали.

Станом на ранок середу більше ніж 380 українців підтвердили бажання покинути територію Ірану та Ізраїля.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Українське відомство на Близькому Сході проводить моніторинг звернень громадян України, які виявили бажання виїхати у більш безпечні регіони чи повернутися на Батьківщину.

Дипломатичні посольства України в Ізраїлі вже евакуювали громадян.

Наразі на гарячу лінію посольств надійшло загалом більше ніж 400 звернень від українців, щоб отримати розʼяснення щодо можливих шляхів евакуації. Зокрема необхідні інструкції розміщені на ресурсах дипустанови.

Наразі намір покинути Ізраїль за сприяння посольства підтвердили 293 українці, а покинути Іран бажають 85 громадян й 10 іноземців, які мають дозвіл на постійне місце проживання в Україні.

"Департамент консульської служби МЗС і посольства України в Ізраїлі та Ірані опрацьовують низку шляхів евакуації громадян, як окремими рейсами, так і спільно з партнерами. Дипломати також продовжують уточнення даних громадян та вирішення організаційних питань", - заявили у міністерстві. 

Раніше ми повідомляли, що в Ізраїлі внаслідок удару загинула родина з Одеси.

 

ІзраїльІранукраїнці

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