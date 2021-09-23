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З Кабула вилетів літак, на борту якого близько 100 евакуйованих українців

Протягом останніх декількох днів проводилися міжнародні перемовини щодо можливої евакуації українських громадян з Афганістану. Протягом всього періоду українські дипломати з Міністерства закордонних справ, представники ГУР МО України та Офіс Президента України узгоджували можливість евакуації українських громадян та членів їхніх родин
З аеропорту Кабула вилетів цивільний літак, на борту якого перебувають близько 100 евакуйованих громадян України.
З Кабула вилетів літак, на борту якого близько 100 евакуйованих українців Фото: ОП
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.
 
"Протягом останніх декількох днів проводилися міжнародні перемовини щодо можливої евакуації українських громадян з Афганістану. Протягом всього періоду українські дипломати з Міністерства закордонних справ, представники ГУР МО України та Офіс Президента України узгоджували можливість евакуації українських громадян та членів їхніх родин", - ідеться в повідомленні.
 
Активну участь в перемовинах брали представники Ісламської Республіки Пакистан, Турецької Республіки, Держави Катар та Афганістану.
 
"Сьогодні зранку перемовини завершилися успіхом і цивільний літак вилетів з території аеропорту міста Кабул. На борту літака знаходяться близько 100 громадян. Очікується, що літак з евакуйованими особами прибуде до Києва протягом 24 годин", - заявили у ГУР.
 
"Вчергове Україна продемонструвала свою рішучість у питанні допомоги власним громадянам за кордоном, а також простягнула руку допомоги громадянам інших країн, які її потребували.
 
Дякуємо усім, хто доклався до цієї справи та перш за все за прояв людяності та гідності, якої так бракує в сучасному світі", - наголосили розвідники і додали, що «наші спецпризначенці показали високий професіоналізм та ще раз довели, що можуть бути надійними партнерами для західних союзників».
 
Успішні дії представників ГУР МО вивели Україну до десятки країн Європи, які мають найвищий результат з евакуації цивільних громадян з Афганістану, сказано в повідомленні.
 
Як повідомлялося, колишній представник Держдепартаменту США з питань України (2017-2019 рр.) Курт Волкер заявив, що операція української воєнної розвідки щодо евакуації людей з Афганістану заслуговує на високу оцінку.
 
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23 09 2021 15:05
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