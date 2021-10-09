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З Кабула вилетів перший комерційний рейс, на борту є українці

Катар і Туреччина допомогли талібам відновити роботу аеропорту Кабула
Перший міжнародний комерційний рейс із моменту приходу талібів до влади в Афганістані вилетів з аеропорту Кабула в четвер із понад 100 іноземцями на борту.
З Кабула вилетів перший комерційний рейс, на борту є українці Фото: Укрінформ

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

На борту цього рейсу з Кабула до Дохи, що виконується державною авіакомпанією Qatar Airways, загалом перебувало близько 113 осіб. Серед пасажирів - громадяни США, Канади, Німеччини, Великої Британії, а також України.

Зазначається, що Катар і Туреччина допомогли талібам відновити роботу аеропорту Кабула.

Як відомо, це був перший подібний цивільний міжнародний рейс після напруженої евакуації 124 000 іноземців та афганців, які перебувають у групі ризику, після розпаду уряду, який підтримували США, та перемоги талібів.

Нагадаємо, що генсек ООН закликав до діалогу з талібами і не виключив візиту в Афганістан

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10 09 2021 13:15
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