CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПерший міжнародний комерційний рейс із моменту приходу талібів до влади в Афганістані вилетів з аеропорту Кабула в четвер із понад 100 іноземцями на борту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З Кабула вилетів перший комерційний рейс, на борту є українці
Катар і Туреччина допомогли талібам відновити роботу аеропорту Кабула
Фото: Укрінформ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
На борту цього рейсу з Кабула до Дохи, що виконується державною авіакомпанією Qatar Airways, загалом перебувало близько 113 осіб. Серед пасажирів - громадяни США, Канади, Німеччини, Великої Британії, а також України.
Зазначається, що Катар і Туреччина допомогли талібам відновити роботу аеропорту Кабула.
Як відомо, це був перший подібний цивільний міжнародний рейс після напруженої евакуації 124 000 іноземців та афганців, які перебувають у групі ризику, після розпаду уряду, який підтримували США, та перемоги талібів.
Нагадаємо, що генсек ООН закликав до діалогу з талібами і не виключив візиту в Афганістан
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10 09 2021 13:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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