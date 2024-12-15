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З Києва вирушили перші рейси до Будапешта і Братислави

15 грудня 2024, 17:18
З Києва вирушили перші рейси до Будапешта і Братислави
За дві доби було продано майже 2 тисячі квитків.

Потяг №9/10 Київ-Будапешт під фірмовою назвою Transcarpathia Укрзалізниця вирушив у новий рейс з Києва до столиці Угорщини і Словаччини: Будапешта і Братислави. 

Про це компанія написала на Facebook-сторінці.

За перші два дні на потяг №9/10 Київ-Будапешт під фірмовою назвою Transcarpathia, який вже вирушив у перший рейс, було продано 2000 квитків.

"На шляху прямування поїзд долатиме 1170 кілометрів та зупинятиметься у Львові, Славську, Мукачеві, Чопі, Захоні, Ньїредьгазі, Дебрецені та Сольноку. За перші два дні з моменту відкриття продажу пасажири оформили майже 2000 квитків на цей поїзд", – йдеться в дописі.

Рейс вирушатиме з вокзалу станції Київ-Пасажирський під звуки Угорської рапсодії №2 Ференца Ліста, а з вокзалу Будапешт-Келеті – під легендарну мелодію Києве мій.

Крім тошго, сьогодні було відправлено перший рейс із Чопа до Братислави із узгодженою пересадкою з Києва, а загалом маршрут з’єднає Київ, Львів і Мукачево з Братиславою та іншими великими містами Словаччини, зокрема Кошице, Жиліна, Трнава, Тренчин та Попрад.

Його розклад руху тикий: 

З Києва поїзд №27/28 відправляється о 19:57, прибуває до станції Чоп о 07:50.

  • У Чопі пересадка на поїзд словацької залізниці №617/961, який вирушає о 09:59.

  • Прибуття до Кошице о 13:18, до Братислави – о 19:33.

  • З Братислави поїзд словацької залізниці №617/961 відправляється об 11:27, прибуває до Чопа о 21:41.

  • У Чопі пересадка на поїзд №28/27 Укрзалізниці, який вирушає о 22:38 та прибуває до Києва о 10:01.

Подорож між Києвом та Чопом відбувається, а денний сегмент на маршруті Чоп-Братислава – сидячими вагонами словацької залізниці.

Пересадка між поїздами узгоджена, а купівля двох квитків відбувається одним кліком у мобільному застосунку та на офіційному сайті Укрзалізниці.

"Залізничне сполучення з Братиславою також відкриває широкий вибір можливостей доїзду до більшості міст Чехії на чолі з Прагою", – написали в Укрзалізниці.

 
УкрзалізницяБудапештБратислава

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