З лінії фронту вивезли усіх дітей
На території Донецької області фактично не залишилося безпечного місця для проживання.
В Донецькій області вдалося евакуювати всіх дітей з лінії фронту.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.
"Дітей вивезли від Курахового до Світлодарської дуги завдяки підтримці підрозділів поліції Білі Янголи та Фенікс Державної служби з надзвичайних ситуацій, - заявив глава ОВА.
Він додав, що хлопці і дівчата ризикують власним життям кожного дня, щоб допомогти нашим людям.
Філашкін сказав, що частину дітей перевезли до Краматорська, Слов'янська, Добропілля, у Костянтинівку, а також людей евакуюють у Дніпропетровську, Київську, Закарпатську і Львівську області.
Голова ОВА нагадав, що до початку повномасштабного вторгнення в області жило 1,9 млн людей, а наразі - 340 000.
"На жаль, ворог обстрілює Донеччину кожного дня. Безпечного місця на Донеччині майже не існує", - констатував чиновник.
Він також додав, що у Покровській громаді зараз залишається 111 дітей і загалом 12 000 людей в населеному пункті.
Філашкін наголосив, що залишатися у місті дуже небезпечно, тому що Покровськ щодня обстрілюється і керованими авіабомбами, і FPV-дронами.
"Там є величезні проблеми з електро- та водопостачанням, оскільки окупанти не дають комунальникам відремонтувати об'єкти інфраструктури, які постійно обстрілюють", - підсумував голова ОВА.
Нагадаєо, що вчора Україна повернула ще шістьох дітей з окупації.