З лінії фронту вивезли усіх дітей

До повномасштабного вторгнення рф в Україну в Донецькій області жило майже 2 мільйона людей.

На території Донецької області фактично не залишилося безпечного місця для проживання.

В Донецькій області вдалося евакуювати всіх дітей з лінії фронту.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.

"Дітей вивезли від Курахового до Світлодарської дуги завдяки підтримці підрозділів поліції Білі Янголи та Фенікс Державної служби з надзвичайних ситуацій, - заявив глава ОВА.

Він додав, що хлопці і дівчата ризикують власним життям кожного дня, щоб допомогти нашим людям.

Філашкін сказав, що частину дітей перевезли до Краматорська, Слов'янська, Добропілля, у Костянтинівку, а також людей евакуюють у Дніпропетровську, Київську, Закарпатську і Львівську області.

Голова ОВА нагадав, що до початку повномасштабного вторгнення в області жило 1,9 млн людей, а наразі - 340 000.

"На жаль, ворог обстрілює Донеччину кожного дня. Безпечного місця на Донеччині майже не існує", - констатував чиновник.

Він також додав, що у Покровській громаді зараз залишається 111 дітей і загалом 12 000 людей в населеному пункті.

Філашкін наголосив, що залишатися у місті дуже небезпечно, тому що Покровськ щодня обстрілюється і керованими авіабомбами, і FPV-дронами.

"Там є величезні проблеми з електро- та водопостачанням, оскільки окупанти не дають комунальникам відремонтувати об'єкти інфраструктури, які постійно обстрілюють", - підсумував голова ОВА.

Нагадаєо, що вчора Україна повернула ще шістьох дітей з окупації.