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З липня Польща зменшує допомогу українським біженцям

16 червня 2024, 19:16
З липня Польща зменшує допомогу українським біженцям
Фото: з вільних джерел
З 1-го липня набирають чинності нові умови для українських біженців.

Про це повідомив директор представництва Спілки підприємців та роботодавців Польщі в Україні Назарій Волянський в ефірі Еспресо.

"Мова йде про те, що кожна особа, яка приїхала до Польщі після повномасштабного вторгнення, за програмою PESEL отримала документ для того, щоб залишитися в Польщі. Вони раніше мали 30 днів для того, щоб подати дані, отримати документ, а зараз українець, який приїжджає до Польщі, має негайно звернутися до місцевих органів влади, щоб отримати цей документ. Тепер українці мають три способи для легалізації: можна отримати документ PESEL, який дозволить українцям також мати певну допомогу і перебувати в Польщі, та інший документ, який розробив польський уряд - це SUKR", - сказав Волянський. 

Він додав, що цей документ передбачає, що кожен українець, який приїхав за програмою PESEL тепер вважатиметься звичайним іноземним мігрантом, який обрав Польщу для проживання.

Ще однією зміною стане продовження терміну дії тимчасового захисту для українських біженців до 30 вересня 2025 року. 

Також буде скасовано одноразову допомогу в розмірі 300 злотих, а також зміняться правила отримання номера PESEL.
 

"І це ті, хто має офіційну роботу в Польщі. Вони мають контракт від роботодавця, який платить за них податки, й ці особи не зможуть отримувати певні привілеї, які вони отримували раніше за програмою PESEL, а йдеться про щомісячну допомогу і можливість не платити за житло або поселитися у громадян Польщі, які виявили бажання прихистити українців", - підсумував  директор представництва. 

Нагадаємо, що 10 червня президент Дуда продовжив термін перебування українських біженців у Польщі.

 

Польщабіженці

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