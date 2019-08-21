З початку доби бойовики чотири рази порушили режим тиші на Донбасі Інформації про втрати немає

У середу, 21 серпня, російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Фото galka.if.ua

"Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - інформує пресцентр штабу ООС. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил в районі населених пунктів Новомихайлівка, Водяне та Старогнатівка. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстрілів не було. Про втрати серед українських військових не повідомляється. Нагадаємо, що бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі в п'ятницю 16 серпня.

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