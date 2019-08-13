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З початку доби бойовики десять разів порушили режим тиші на Донбасі

Одного військовослужбовця ЗСУ поранено
За минулу добу російсько-окупаційні війська 10 разів порушили режим тиші на Донбасі. В результаті обстрілу було поранено одного українського військовослужбовця.
З початку доби бойовики десять разів порушили режим тиші на Донбасі

"12 серпня збройні формування Російської Федерації і її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї... У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення", - повідомляє штаб ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано вісім обстрілів: поблизу Харчовика - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета; двічі неподалік Широкиного - із застосуванням ручних протитанкових гранатометів; поблизу Новотроїцького - з великокаліберних кулеметів; у районі Павлополя - зі стрілецької зброї; поблизу Талаківки - зі стрілецької зброї; в районі с. Піски - з великокаліберних кулеметів; поблизу Гнутового - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності угруповання "Північ" українські позиції обстріляли двічі: поблизу Зайцевого - зі снайперської зброї; неподалік Майорського - із застосуванням гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

З початку поточної доби зафіксовано три порушення режиму припинення вогню - неподалік Талаківки - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї; в районі Водяного - зі стрілецької зброї; поблизу Гнутового - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Нагадаємо, що на Луганщині співробітники СБУ викрили військових однієї з частин ЗСУ на незаконному збуті зброї.

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