З початку доби на Донбасі поранено двох українських військових
"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої "мінськими угодами" зброї - мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - повідомив пресцентр штабу ООС у фейсбуці.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил - біля Широкиного, Опитного, Водяного та Новотроїцького.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції Об'єднаних сил біля Зайцевого були обстріляні 2 рази.
Нагадаємо, що за минулу добу, 12 липня, озброєні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Двоє українських військових дістали поранення і травми.
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