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З початку доби на Донбасі поранено двох українських військових

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої "мінськими угодами" зброї - мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї"
З початку доби російсько-окупаційні війська 6 разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил на Донбасі. У результаті двоє українських військових дістали поранення.
З початку доби на Донбасі поранено двох українських військових Фото: espreso.tv

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої "мінськими угодами" зброї - мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - повідомив пресцентр штабу ООС у фейсбуці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил - біля Широкиного, Опитного, Водяного та Новотроїцького.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції Об'єднаних сил біля Зайцевого були обстріляні 2 рази.

Нагадаємо, що за минулу добу, 12 липня, озброєні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Двоє українських військових дістали поранення і травми.      

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13 07 2019 20:55
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