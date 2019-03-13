З початку доби на Донбасі снайпери поранили двох військових

У середу в зоні Операції об’єднаних сил поранили двох військовослужбовців, їх евакуювали до медичних закладів, а в районі Мар’їнки стріляв снайпер терористів.

Станом на 12-ту годину 13 березня ситуація на Донецькому напрямку залишається напруженою. Там, від початку доби відбулося два обстріли.

"З 7.20 ранку російсько-окупаційні війська почали обстрілювати опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил поблизу Авдіївки", - повідомили в Міноборони.

Речник зазначив, що бойовики протягом 55 хвилин вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї з боку окупованого Мінерального.

"Близько 11-ї години в районі Мар’їнки зафіксовано обстріл наших позицій ворожим снайпером", - сказав Праута.

Прес-секретар додав, що внаслідок обстрілів двох військовослужбовців ООС поранили. Наразі їх евакуювали до медичних закладів для надання необхідної допомоги.

Водночас у відомстві запевняють, що ситуація на лінії зіткнення залишається під контролем підрозділів ООС.

Нагадаємо, за минулу добу російсько-окупаційні війська тричі обстріляли позиції Збройних Сил України, застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.