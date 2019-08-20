З початку доби окупанти одинадцять разів порушили режим тиші на Донбасі

За минулу добу російські окупанти 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

"З метою заподіяння найбільшого збитку нашим військовослужбовцям на одному з напрямків ворог застосував безпілотний літальний апарат, оснащений гранатометним пострілом (ВОГ-25)", - повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

У результаті цього пострілу було поранено одного українського військового.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти вчинили десять обстрілів позицій Об'єднаних сил: біля Новотроїцького - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; чотири рази поблизу Водяного - з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; біля Талаківки - з автоматичного гранатомета; поблизу Павлополя - було застосовано автоматичний гранатомет і безпілотник з гранатометним пострілом (ВОГ-25), через що одного військовослужбовця поранено. Поблизу Лебединського окупанти застосовували гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

У районі відповідальності угруповання "Північ" супротивник здійснив один обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів неподалік від Світлодарська.

Нагадаємо, що бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі в п'ятницю 16 серпня.