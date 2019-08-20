З початку доби окупанти одинадцять разів порушили режим тиші на Донбасі
"З метою заподіяння найбільшого збитку нашим військовослужбовцям на одному з напрямків ворог застосував безпілотний літальний апарат, оснащений гранатометним пострілом (ВОГ-25)", - повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.
У результаті цього пострілу було поранено одного українського військового.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти вчинили десять обстрілів позицій Об'єднаних сил: біля Новотроїцького - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; чотири рази поблизу Водяного - з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; біля Талаківки - з автоматичного гранатомета; поблизу Павлополя - було застосовано автоматичний гранатомет і безпілотник з гранатометним пострілом (ВОГ-25), через що одного військовослужбовця поранено. Поблизу Лебединського окупанти застосовували гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.
У районі відповідальності угруповання "Північ" супротивник здійснив один обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів неподалік від Світлодарська.
Нагадаємо, що бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі в п'ятницю 16 серпня.
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