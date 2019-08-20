Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

З початку доби окупанти одинадцять разів порушили режим тиші на Донбасі

Один український військовий отримав поранення
За минулу добу російські окупанти 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.
З початку доби окупанти одинадцять разів порушили режим тиші на Донбасі Фото: Андрій Попіль

"З метою заподіяння найбільшого збитку нашим військовослужбовцям на одному з напрямків ворог застосував безпілотний літальний апарат, оснащений гранатометним пострілом (ВОГ-25)", - повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

У результаті цього пострілу було поранено одного українського військового.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти вчинили десять обстрілів позицій Об'єднаних сил: біля Новотроїцького - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; чотири рази поблизу Водяного - з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; біля Талаківки - з автоматичного гранатомета; поблизу Павлополя - було застосовано автоматичний гранатомет і безпілотник з гранатометним пострілом (ВОГ-25), через що одного військовослужбовця поранено. Поблизу Лебединського окупанти застосовували гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

У районі відповідальності угруповання "Північ" супротивник здійснив один обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів неподалік від Світлодарська.

Нагадаємо, що бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі в п'ятницю 16 серпня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 08 2019 09:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в

#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в'ялених томатів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.