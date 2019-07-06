З початку доби окупанти провели дванадцять обстрілів. Штаб ООС назвав втрати

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм, а також із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї"

З початку доби російські окупаційні війська здійснили 12 обстрілів позицій Об'єднаних сил, зокрема й із забороненого Мінськими угодами озброєння.

"Від початку доби ворог дванадцять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм, а також із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомив представник прес-центр Об'єднаних сил на вечірньому брифінгу.

За словами речника, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили вісім обстрілів. Зокрема, позиції Об'єднаних сил у районі Павлополя були обстріляні тричі з напрямку населеного пункту Українське з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів. Двічі опинилися під вогнем захисники Новогригорівки, яких окупанти обстріляли з напрямку населеного пункту Майорове з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, зі стрілецької зброї бойовики вели вогонь по українських військових поблизу Мар'їнки (з напрямку населеного пункту Трудівське), в районі Гнутового (з напрямку Верхньошироківського) та Водяного (з напрямку Азова).

За словами представника прес-центру, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було зафіксовано чотири обстріли. По позиціях Об'єднаних сил у районі Новолуганського окупанти вели вогонь з напрямку населеного пункту Калінінське з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм. З напрямку Гольмівського російські найманці обстріляли українських військових поблизу Зайцевого із станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; а поблизу Травневого двічі – з озброєння БМП, АГС, СПГ, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, ще четверо дістали поранення, сім військовослужбовців зазнали бойових травм. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - заявив речник.

Нагадаємо, що головне управління розвідки Міноборони повідомляє, що російські найманці на Донбасі здійснюють радіоелектронне придушення каналів управління безпілотниками, щоб приховати переміщення забороненої Мінськими угодами військової техніки.