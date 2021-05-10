З початку окупації на сході України загинули майже 14 тисяч громадян - Денісова
Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, зазначає "Громадське".
За даними омбудсменки, наразі 121 громадянин України перебуває в ув’язненні в тимчасово окупованому Криму та у Росії за політично та релігійно вмотивованими звинуваченнями. Зокрема, серед них є 86 кримських татар. 71 людину вже засудили на тривалі терміни.
"Незгода з діями окупанта, проукраїнська політична або громадянська позиція наших співгромадян стають підставою для переслідування та порушення права на свободу й особисту недоторканість", - пише Денісова.
Також вона вказує, що у незаконному ув’язненні на тимчасово окупованих територіях Донбасу зараз перебувають 296 громадян України. З них 252 людини є цивільними, зокрема чотири волонтери. Також ув'язнені 44 військовослужбовці.
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