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З початку окупації на сході України загинули майже 14 тисяч громадян - Денісова

Близько 34 тисяч людей отримали поранення
Через порушення права на життя та безпеку на сході України вже загинуло майже 14 тисяч громадян, серед яких 4 тисячі цивільних, у тому числі 152 дитини.
З початку окупації на сході України загинули майже 14 тисяч громадян - Денісова Людмила Денісова. Фото: slovoidilo.ua

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, зазначає "Громадське".

За даними омбудсменки, наразі 121 громадянин України перебуває в ув’язненні в тимчасово окупованому Криму та у Росії за політично та релігійно вмотивованими звинуваченнями. Зокрема, серед них є 86 кримських татар. 71 людину вже засудили на тривалі терміни.

"Незгода з діями окупанта, проукраїнська політична або громадянська позиція наших співгромадян стають підставою для переслідування та порушення права на свободу й особисту недоторканість", - пише Денісова.

Також вона вказує, що у незаконному ув’язненні на тимчасово окупованих територіях Донбасу зараз перебувають 296 громадян України. З них 252 людини є цивільними, зокрема чотири волонтери. Також ув'язнені 44 військовослужбовці.

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05 10 2021 15:58
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