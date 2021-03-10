За минулу добу російські найманці 11 разів порушили режим тиші на Донбасі, поранений один військовий

За минулу добу російські найманці 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранений один військовослужбовець Збройних сил України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"За минулу добу, 2 жовтня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, 3 із яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні на сторінці штабу ООС у Facebook уранці в неділю.

У Новозванівки найманці здійснили прицільний обстріл українських позицій з мінометів калібру 120 мм, артилерії калібру 122 мм і ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Мар'янки найманці застосували міномети калібру 120 мм і 82 мм. У бік Станиці Луганської ворог відкривав вогонь з протитанкового ракетного комплексу. Поблизу Золотого-4 противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів і підствольних гранатометів. Біля Світлодарська противник здійснив щільний обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Позиції українських захисників поблизу Зайцевого потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Нью-Йорка найманці вели вогонь з мінометів калібру 82 мм. Обстріли зі стрілецької зброї найманці здійснили у Новоселівки Другої, Новотошківського і Новолуганського.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, імовірно Орлана-10 із перетином лінії розмежування.

"Станом на 7:00 ранку, 3 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - додали в штабі.