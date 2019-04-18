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З початку "пасхального перемир'я" бойовики здійснили чотири обстріли

Один український військовий отримав поранення
Незважаючи на оголошене на Донбасі "пасхальне перемир'я", з початку доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню.
З початку "пасхального перемир Фото: ukrinform.ua

У перебігу дня зафіксовано один обстріл із застосуванням заборонених мінометів калібру 82 мм (поблизу Павлополя), а також вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Обстріли зафіксовані поблизу населених пунктів Піски, Світлодарськ та Кримське, повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил.

У перебігу дня зафіксовано один обстріл із застосуванням заборонених мінометів калібру 82 мм (поблизу Павлополя), а також вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Обстріли зафіксовані поблизу населених пунктів Піски, Світлодарськ та Кримське.

У результаті обстрілу був поранений один український військовий, загиблих немає.

На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні опівночі почалося так зване "пасхальне перемир'я", узгоджене тристоронньою контактною групою щодо врегулювання ситуації в зоні бойових дій.

У результаті обстрілу був поранений один український військовий, загиблих немає.

На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Сьогодні опівночі почалося так зване "пасхальне перемир'я", узгоджене тристоронньою контактною групою щодо врегулювання ситуації в зоні бойових дій.

Нагадаємо, що співробітники контррозвідки Служби безпеки України спільно з підрозділами Збройних сил затримали у районі проведення Операції об’єднаних сил бойовика окупованих районів Луганської області.

 

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18 04 2019 19:56
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