З початку "пасхального перемир'я" бойовики здійснили чотири обстріли

Незважаючи на оголошене на Донбасі "пасхальне перемир'я", з початку доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню.

У перебігу дня зафіксовано один обстріл із застосуванням заборонених мінометів калібру 82 мм (поблизу Павлополя), а також вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Обстріли зафіксовані поблизу населених пунктів Піски, Світлодарськ та Кримське, повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил.

У перебігу дня зафіксовано один обстріл із застосуванням заборонених мінометів калібру 82 мм (поблизу Павлополя), а також вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Обстріли зафіксовані поблизу населених пунктів Піски, Світлодарськ та Кримське.

У результаті обстрілу був поранений один український військовий, загиблих немає.

На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні опівночі почалося так зване "пасхальне перемир'я", узгоджене тристоронньою контактною групою щодо врегулювання ситуації в зоні бойових дій.

У результаті обстрілу був поранений один український військовий, загиблих немає.

На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Сьогодні опівночі почалося так зване "пасхальне перемир'я", узгоджене тристоронньою контактною групою щодо врегулювання ситуації в зоні бойових дій.