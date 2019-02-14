З початку передвиборчої кампанії поліція відкрила 52 справи

Поліцейські загалом з початку передвиборчої кампанії відкрили 52 кримінальні провадження.

“За добу поліція відкрила три кримінальні провадження за підкуп виборців та одне - за перешкоджання здійсненню виборчого права. Всього з початку передвиборчої кампанії до поліції надійшло 1222 повідомлення про порушення. Поліцейські відкрили 52 кримінальні провадження. Зокрема, 31 кримінальне провадження стосується порушень виборчого законодавства, ще 21 кримінальне провадження, пов’язане із проведенням виборчої кампанії”, - повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

Окрім того, правоохоронці склали 303 адмінпротоколи за фактами порушення у виборчій сфері. Проводиться перевірка щодо 273 повідомлень.

Уточнюється, що за минулу добу на території держави зареєстровано 57 повідомлень про події, пов’язані з виборами.

Так, 13 лютого в Чернівецькій та Рівненській областях до чергової частини Нацполіції надійшли заяви від громадян щодо підкупу виборців. Відтак, за цими фактами відкрито три кримінальні провадження за ч.2 ст.160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що станом на 9 лютого на території Київської області зареєстровано 67 правопорушень, що стосуються виборчого законодавства.