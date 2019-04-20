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З початку війни з Росією Зеленський чотири рази літав до Москви, - "Схеми"

Під час дебатів на "Олімпійському" він заявив, що "не був у Росії з початку війни"
Журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" знайшли неправду в словах кандидата в президенти шоумена Володимира Зеленського.
З початку війни з Росією Зеленський чотири рази літав до Москви, - "Схеми"

"Зокрема, Володимир Зеленський вилітав з Києва до Москви 7 травня 2014 року, повертався 19 травня. Вже наступного дня знову вилетів у Шереметьєво, звідки повернувся 25 травня. Через шість днів знову вилетів до Москви, повернувся 2 червня 2014 року. Востаннє Володимир Зеленський вилітав безпосередньо в Росію 4 червня, повернувшись 12 червня 2014 року з Домодєдова (Москва)", - повідомляють "Схеми".

Нагадаємо, що під час дебатів на стадіоні Володимир Зеленський назвав "ДНР" і "ЛНР" повстанцями.

Наголосимо, що згідно із законодавством України непідконтрольні уряду райони Донецької і Луганської областей визнані окупованими Російською Федерацією, а збройні формування, які там перебувають - російськими.

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20 04 2019 10:31
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