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З Покровського і Краматорського районів Донеччини примусово евакуюють дітей

04 вересня 2024, 19:53
З Покровського і Краматорського районів Донеччини примусово евакуюють дітей
Евакуація з небезпечних районів здійснюється безкоштовно.
З 31-го населеного пункту Покровського і Краматорського районів Донецької області примусово евакуюють дітей через безпекову ситуацію.
 
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
 
Йдеться про евакуацію з населених пунктів Покровського і Краматорського районів. Зокрема з сіл Берестки, Вовченка, Вознесенка, Дачне, Зеленівка, Зоря, Кремінна Балка, Новодмитрівка, Новоселидівка, Сонцівка, Старі Терни, Степанівка, Сухі Яли, Янтарне, селища Гостре, а також із сіл Іллінівка, Березівка, Бересток, Водяне Друге, Гнатівка, Довга Балка, Зелене Поле, Калинове, Олександро-Калинове, Попів Яр, Розкішне, Русин Яр, Стара Миколаївка, Степанівка, Тарасівка, Яблунівка.
 
"Для здійснення евакуації буде розгорнуто два приймальних пункти евакуації. У безпечних регіонах евакуйовані діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безкоштовним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою", — повідомляють у Мінреінтеграції. 
 
Евакуація з небезпечних районів здійснюється безкоштовно, щоб отримати консультацію щодо виїзду до безпечних регіонів, можна зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА за номером: 0 800 408 911.
Донецька областьевакуаціявійна в Україніросія окупанти

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