З портів Одеси вийшов найбільший караван суден

Від початку реалізації "зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшов найбільший караван з 13 суден.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

"Зокрема, з порту "Південний" відправились 6 суден, "Чорноморська" — 5, а з порту "Одеси" — 2. Загалом на борту 13 суден 282,5 тис. тонн української агропродукції, яка прямує до 8 країн світу", – йдеться в повідомленні.

За весь час реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 86 суден вирушили з українських портів з пунктами призначення в 19 країнах світу. На їх борту 2 млн тонн агропродукції.