CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВід початку реалізації "зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшов найбільший караван з 13 суден.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З портів Одеси вийшов найбільший караван суден
Фото: Міністерство інфраструктури України
Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.
"Зокрема, з порту "Південний" відправились 6 суден, "Чорноморська" — 5, а з порту "Одеси" — 2. Загалом на борту 13 суден 282,5 тис. тонн української агропродукції, яка прямує до 8 країн світу", – йдеться в повідомленні.
За весь час реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 86 суден вирушили з українських портів з пунктами призначення в 19 країнах світу. На їх борту 2 млн тонн агропродукції.
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04 09 2022 18:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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