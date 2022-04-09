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З портів Одеси вийшов найбільший караван суден

Від початку реалізації "зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшов найбільший караван з 13 суден.
З портів Одеси вийшов найбільший караван суден Фото: Міністерство інфраструктури України
Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.
 
"Зокрема, з порту "Південний" відправились 6 суден, "Чорноморська" — 5, а з порту "Одеси" — 2. Загалом на борту 13 суден 282,5 тис. тонн української агропродукції, яка прямує до 8 країн світу", – йдеться в повідомленні. 
 

За весь час реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 86 суден вирушили з українських портів з пунктами призначення в 19 країнах світу. На їх борту 2 млн тонн агропродукції.
 
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04 09 2022 18:22
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