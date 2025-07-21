З росії повернули ще одного викраденого українського підлітка

В російській школі підліток зазнавав системного булінгу через українське походження.

У понеділок із території рф вдалося повернути ще одного українського підлітка в межах ініціативи Президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в Telegram-каналі.

"Хлопця примусово вивезли з тимчасово окупованого Маріуполя ще у 2022 році, розлучивши з мамою на понад три роки. Весь цей час українські родичі шукали спосіб повернути його додому", - йдеться у дописі.

Єрмак додав, що у російській школі підліток зазнавав системного булінгу через українське походження, що суттєво вплинуло на його психологічний стан.

Наразі хлопець уже разом із мамою на підконтрольній Україні території.

"Дякую команді Української мережі за права дитини за допомогу в порятунку. Виконуємо завдання Президента - повернути всіх наших дітей", - додав керівник ОП.

Також днями в Україну повернулися 11 дітей з окупованих територій та росії.