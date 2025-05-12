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З росією не можна розмовляти мовою ультиматумів – реакція кремля на заяву Німеччини

12 травня 2025, 17:43
З росією не можна розмовляти мовою ультиматумів – реакція кремля на заяву Німеччини
Фото: Leratrunova
Берлін дам кремлю 12 годин на те, аби припинити вогонь перед переговорами.

У відповідь на заяву Німеччини ввести разом з європейськими союзниками додаткові санкції проти росії у разі, якщо 12 травня не буде введено режим припинення вогню, в москві заявили, що з росією не можна розмовляти мовою ультиматумів.

Про це заявив речник Кремля Дмитрий Пєсков. 

В понеділок в обід в уряді Німеччини заявили, що якщо до кінця понеділка в Україні не буде встановлене перемир'я, тоді Берлін спільно з європейськими партнерами розпочне процес підготовки нових санкцій проти росії.

"До цього попередження ми вже чули попередження позавчора, також вони були озвучені в досить ультимативній формі. Але така мова ультиматумів, вона для росії неприйнятна, вона не підходить. З росією не можна розмовляти такою мовою", – заявив Пєсков. 

Ми писали, що 12 травня Німеччина оголосила ультиматум путіну.

 

РосіяНімеччинапереговори

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