З росією не можна розмовляти мовою ультиматумів – реакція кремля на заяву Німеччини

Берлін дам кремлю 12 годин на те, аби припинити вогонь перед переговорами.

У відповідь на заяву Німеччини ввести разом з європейськими союзниками додаткові санкції проти росії у разі, якщо 12 травня не буде введено режим припинення вогню, в москві заявили, що з росією не можна розмовляти мовою ультиматумів.

Про це заявив речник Кремля Дмитрий Пєсков.

В понеділок в обід в уряді Німеччини заявили, що якщо до кінця понеділка в Україні не буде встановлене перемир'я, тоді Берлін спільно з європейськими партнерами розпочне процес підготовки нових санкцій проти росії.

"До цього попередження ми вже чули попередження позавчора, також вони були озвучені в досить ультимативній формі. Але така мова ультиматумів, вона для росії неприйнятна, вона не підходить. З росією не можна розмовляти такою мовою", – заявив Пєсков.

Ми писали, що 12 травня Німеччина оголосила ультиматум путіну.