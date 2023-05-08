З російського полону було звільнено 2324 українця
08 травня 2023, 11:03
Фото:Facebook
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляє про звільнення вже 2324 українця із російського полону за час роботи.
"З російського полону звільнено вже 2324 українця. Працюємо далі", - йдеться в пості штабу на Facebook-сторінці.
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Рішення про створення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими ухвалив Кабінет міністрів Українстворили в березні минулого року.