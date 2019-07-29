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Російські прикордонники повернули Україні собаку із захопленого буксира "Яни Капу", - ФОТО

"Кілька місяців пішло на її пошуки і досягнення домовленостей з ФСБ і керченськими прикордонниками, які залишили Джессі у себе"
На територію незалежної України повернули чотирилапого улюбленця екіпажу буксиру "Яни Капу" - собаку Джессі, яку у листопаді 2018 року захопили російські військові разом з українськими моряками.
Російські прикордонники повернули Україні собаку із захопленого буксира "Яни Капу", - ФОТО Фото: Facebook Анастасії Георгіївської

"Собаку Джессі, яка була захоплена разом з 24 військовополоненими українськими моряками, сьогодні повернули додому. Про собаку практично відразу після зустрічі з нашими адвокатами повідомили моряки - члени екіпажу буксира "Яни-Капу", попросили її знайти і постаратися повернути додому. Кілька місяців пішло на її пошуки і досягнення домовленостей з СУ ФСБ і керченськими прикордонниками, які залишили її у себе", - йдеться на Facebook-сторінці адвоката Миколи Полозова.

"Собачка Джессі, 25-й член команди військовополонених українських моряків вдома! Її забрала до себе родина моряка Чуліби. Майже 5 місяців ми вели переговори про те, щоб повернути дочку полку (екіпажу буксира "Яни Капу") додому", - повідомляє на своїй Facebook-сторінці інша адвокатка - Анастасія Георгіївська.

На момент захоплення українських моряків, Джессі було три місяці. Тварину помітили не одразу, весь цей час вона перебувала у співробітників прикордонної служби РФ в окупованій Керчі.

Вночі 25 листопада 2018 року Україна повідомила російським портам про намір трьох кораблів перейти через Керченську протоку. Це слід робити відповідно до договору про спільне користування Азовським морем і протокою.

Попри це близько 8-ї години ранку російські кораблі вчинили провокаційні дії проти українських кораблів, зокрема протаранивши буксир "Яни Капу".

Після цього Росія звинуватила українські кораблі в незаконному заході в територіальні води, заявивши, що вони "небезпечно маневрують" і "не підкоряються законним вимогам російської влади", і фізично - транспортним судном - закрила Керченську протоку.

Через якийсь час українські кораблі були захоплені російськими прикордонниками.

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