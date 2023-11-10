Сектор Гази, 27 серпня 2014 року. У районі Шеджайя у місті Газа палають будинки, зруйновані внаслідок ракетного обстрілу армією Ізраїлю. Фото: AFP

За добу Україна евакуювала зі Сектору Гази 160 своїх громадян і 9 громадян Молдови, ще 329 українців отримали дозвіл на евакуацію.

Про це президент України Володимир Зеленський написав в Тelegram-каналі.

"За минулу добу та ніч Україна евакуювала з Гази ще 160 своїх громадян та 9 громадян Молдови", - йдеться в дописі.

За словами Зеленського, загалом цього тижня врятовано вже 203 українських громадян.

"Україна виступає за захист життів цивільних і дбає про кожного свого громадянина, хоч би де він був", - ниписав український президент.

"Усього ми отримали дозвіл на евакуацію 329 громадян, але ситуація змінюється щохвилини. Можливо, частина людей не доїхала фізично і відмовилася від евакуації – таке також буває. Я нагадую, що в попередніх списках у нас взагалі було близько 400 людей, але частина з них залишилася на півночі Гази і зараз їх евакуювати неможливо", - заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Три дні тому дозвіл на евакуацію з території Сектору отримали перші 100 українців, решті мали дати його наступного дня.