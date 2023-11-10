Зі Сектору Гази вдалось евакуювати ще 160 українців
Про це президент України Володимир Зеленський написав в Тelegram-каналі.
"За минулу добу та ніч Україна евакуювала з Гази ще 160 своїх громадян та 9 громадян Молдови", - йдеться в дописі.
За словами Зеленського, загалом цього тижня врятовано вже 203 українських громадян.
"Україна виступає за захист життів цивільних і дбає про кожного свого громадянина, хоч би де він був", - ниписав український президент.
"Усього ми отримали дозвіл на евакуацію 329 громадян, але ситуація змінюється щохвилини. Можливо, частина людей не доїхала фізично і відмовилася від евакуації – таке також буває. Я нагадую, що в попередніх списках у нас взагалі було близько 400 людей, але частина з них залишилася на півночі Гази і зараз їх евакуювати неможливо", - заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.
Три дні тому дозвіл на евакуацію з території Сектору отримали перші 100 українців, решті мали дати його наступного дня.