З серпня росіяни не зможуть отримати візи до США

Після 1 серпня в нас тут буде працювати дуже мало людей, через що ми не зможемо надавати консульські послуги, яких, як я знаю, так потребують і американці, і росіяни

Після першого серпня Сполучені Штати перестануть надавати консульські послуги в Росії.

Про це посол США в Росії Джон Салліван у коментарі "Дождю", передає Укрінформ.

"Після 1 серпня в нас тут буде працювати дуже мало людей, через що ми не зможемо надавати консульські послуги, яких, як я знаю, так потребують і американці, і росіяни. І це не просто перешкода з точки зору відносин між США і Росією. Це тягне за собою серйозні наслідки особистого характеру для сімей, а також комерційні наслідки для підприємств – як американських, так і російських", - повідомив він.

Посол додав, що через скорочення числа співробітників консульські служби "не в змозі обробляти хоч скільки-небудь заяв на видачу віз".

Нагадаємо, що у квітні влада РФ оголосила про висилку 10 російських дипломатів і заборону американським дипломатичним місіям наймати на роботу росіян і громадян третіх країн. До 2017 року в американських дипломатичних представництвах в Росії працювало понад тисяча росіян, проте МЗС Росії у відповідь на санкції США скоротив їх число до 450 осіб.