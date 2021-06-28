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З серпня росіяни не зможуть отримати візи до США

Після 1 серпня в нас тут буде працювати дуже мало людей, через що ми не зможемо надавати консульські послуги, яких, як я знаю, так потребують і американці, і росіяни
Після першого серпня Сполучені Штати перестануть надавати консульські послуги в Росії.
З серпня росіяни не зможуть отримати візи до США Фото: з вільних джерел
Про це посол США в Росії Джон Салліван у коментарі "Дождю", передає Укрінформ.
 
"Після 1 серпня в нас тут буде працювати дуже мало людей, через що ми не зможемо надавати консульські послуги, яких, як я знаю, так потребують і американці, і росіяни. І це не просто перешкода з точки зору відносин між США і Росією. Це тягне за собою серйозні наслідки особистого характеру для сімей, а також комерційні наслідки для підприємств – як американських, так і російських", - повідомив він.
 
Посол додав, що через скорочення числа співробітників консульські служби "не в змозі обробляти хоч скільки-небудь заяв на видачу віз".
 
Нагадаємо, що у квітні влада РФ оголосила про висилку 10 російських дипломатів і заборону американським дипломатичним місіям наймати на роботу росіян і громадян третіх країн. До 2017 року в американських дипломатичних представництвах в Росії працювало понад тисяча росіян, проте МЗС Росії у відповідь на санкції США скоротив їх число до 450 осіб.
 
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28 06 2021 12:27
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