НОВИНИПісля першого серпня Сполучені Штати перестануть надавати консульські послуги в Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З серпня росіяни не зможуть отримати візи до США
Після 1 серпня в нас тут буде працювати дуже мало людей, через що ми не зможемо надавати консульські послуги, яких, як я знаю, так потребують і американці, і росіяни
Фото: з вільних джерел
Про це посол США в Росії Джон Салліван у коментарі "Дождю", передає Укрінформ.
"Після 1 серпня в нас тут буде працювати дуже мало людей, через що ми не зможемо надавати консульські послуги, яких, як я знаю, так потребують і американці, і росіяни. І це не просто перешкода з точки зору відносин між США і Росією. Це тягне за собою серйозні наслідки особистого характеру для сімей, а також комерційні наслідки для підприємств – як американських, так і російських", - повідомив він.
Посол додав, що через скорочення числа співробітників консульські служби "не в змозі обробляти хоч скільки-небудь заяв на видачу віз".
Нагадаємо, що у квітні влада РФ оголосила про висилку 10 російських дипломатів і заборону американським дипломатичним місіям наймати на роботу росіян і громадян третіх країн. До 2017 року в американських дипломатичних представництвах в Росії працювало понад тисяча росіян, проте МЗС Росії у відповідь на санкції США скоротив їх число до 450 осіб.
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