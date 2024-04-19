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ПОЛІТИКА

З такими друзями, як Конгрес, Україні навряд чи потрібні вороги – Bloomberg

19 квітня 2024, 14:31
З такими друзями, як Конгрес, Україні навряд чи потрібні вороги – Bloomberg
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Навіть якщо вкрай необхідний законопроєкт про допомогу буде прийнятий, важко зрозуміти, сміятися чи плакати від того, на що перетворилися Конгрес і Америка.

Кілька разів за ці місяці, з'являлися надії, що Америка зможе розв'язати кризу (надати пакет допомоги), що дозволить їй зробити друзів від України до Ізраїлю і Тайваню сильнішими, а весь світ трохи безпечнішим. Але щоразу такі надії розбивалися, а безлад ставав тільки більшим. Цими вихідними відбудеться ще один такий момент, коли з'являться надії. У суботу ввечері 20 квітня Майк Джонсон, республіканський спікер Палати представників, планує винести на розгляд чотири законопроєкти, які можуть нарешті забезпечити допомогу американським союзникам.

Про це пише Bloomberg.

США блокують пакет допомоги Україні ще з жовтня. Україна вже понад два роки бореться з російським вторгненням і дуже потребує більше зброї, боєприпасів та готівки. Але республіканці в Палаті представників також перебувають у стані війни — один з одним. Одна фракція, залежна від колишнього і, можливо, майбутнього президента Дональда Трампа і збита з пантелику російською дезінформацією, скептично ставилася до допомоги Україні. Ці екстремісти збунтувалися і скинули власного спікера. Партії та Палаті представників знадобилося кілька тижнів, щоб отримати нового лідера, Майка Джонсона.

Джонсон, попри свою покірність Трампу, вже зрозумів, що Україна, якій не вистачає озброєння, перебуває на межі поразки, а Ізраїлю також не завадила б допомога, оскільки він витрачає свої засоби протиповітряної оборони проти Ірану швидше, ніж очікувалося. Тому Джонсон знову розділив пакет на частини й хоче проштовхнути рішення на голосуванні в Палаті представників у суботу 20 квітня.

Але для того, щоб провести це голосування через таємничі правила Палати представників, йому знадобиться допомога демократів. Законодавці можуть також перетворити частину українських грошей на кредити, заарештувати заморожені російські активи, накласти нові санкції на Іран і збільшити гуманітарну допомогу Газі. Або ж вони можуть внести будь-які інші зміни. 

Протягом більшої частини останніх семи десятиліть США були принаймні достатньо розумними, рішучими й об'єднаними, щоб заспокоювати своїх друзів і стримувати ворогів, підтримуючи таким чином певний світовий порядок. Ця епоха, здається, вже минула. Сподіваємось Конгрес ухвалить рішення про допомогу Україні. Але навіть за найкращого сценарію важко зрозуміти, сміятися чи плакати від того, на що перетворилися Конгрес і Америка, вважає агенство.

Конгрес СШАвійна в Україні

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