З танкера біля Маврикію викачали тисячі тонн палива
Загалом судно перевозило 4 тисячі тонн нафти, з резервуарів викачали понад 3 тисячі тонн, невелика кількість палива ще залишається на борту, повідомляє "Громадське". У поліції переконують, що зараз ситуацію з танкером під контролем.
До боротьби з розливом палива долучилася Франція, яка направила військовий літак, Японія, яка направила шість людей для боротьби, та власник судна. Викачане паливо доставляли на берег вертольотом та іншим судном.
Біля берегів Маврикію в Індійському океані на мілину сіло судно MV Wakashio. Внаслідок цього тонни палива вилилися у воду, країна оголосила надзвичайну ситуацію, 8 серпня 2020
Фото: EPA-EFE/MAXAR TECHNOLOGIES
Роботи з танкером прискорили через те, що на судні збільшуються тріщини, які можуть призвести до більшого виливу палива.
Боротися з забрудненням допомагають і місцеві. Вони збирають солому в мішки, щоб утворити бар'єр для розливу. Також місцеві прибирали забрудненні пляжі попри те, що влада заборонила їм це робити.
І хоч вдалося уникнути гіршої ситуації, води біля узбережжя Маврикію забруднили близько 1000 тонн палива. Цього достатньо, щоб негативно вплинути на морське життя, зокрема частина коралових рифів, тварин і птахів можуть зникнути, а це нашкодить економіці Маврикію. Острівна держава славиться своїми кораловими рифами, а туризм відіграє значну роль в його економіці.
Нагадаємо, що за підйом танкера в Одесі заплатить приватна компанія
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