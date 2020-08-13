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З танкера біля Маврикію викачали тисячі тонн палива

Це зменшить шкоду рифам, від яких залежить економіка країни
З японського танкера MV Wakashio, що нещодавно сів на мілину на кораловому рифі біля берегів острівної держави Маврикій в Індійському океані, викачали понад 3 тисячі тонн палива (майже все, що залишалося на судні). Це допоможе уникнути більшого забруднення вод та частково врятує коралові рифи та тварин, які вже зазнали шкоди.
З танкера біля Маврикію викачали тисячі тонн палива Фото: "РИА Новости"

Загалом судно перевозило 4 тисячі тонн нафти, з резервуарів викачали понад 3 тисячі тонн, невелика кількість палива ще залишається на борту, повідомляє "Громадське". У поліції переконують, що зараз ситуацію з танкером під контролем.

До боротьби з розливом палива долучилася Франція, яка направила військовий літак, Японія, яка направила шість людей для боротьби, та власник судна. Викачане паливо доставляли на берег вертольотом та іншим судном.

Біля берегів Маврикію в Індійському океані на мілину сіло судно MV Wakashio. Внаслідок цього тонни палива вилилися у воду, країна оголосила надзвичайну ситуацію, 8 серпня 2020

Фото: EPA-EFE/MAXAR TECHNOLOGIES

Роботи з танкером прискорили через те, що на судні збільшуються тріщини, які можуть призвести до більшого виливу палива.

Боротися з забрудненням допомагають і місцеві. Вони збирають солому в мішки, щоб утворити бар'єр для розливу. Також місцеві прибирали забрудненні пляжі попри те, що влада заборонила їм це робити.

І хоч вдалося уникнути гіршої ситуації, води біля узбережжя Маврикію забруднили близько 1000 тонн палива. Цього достатньо, щоб негативно вплинути на морське життя, зокрема частина коралових рифів, тварин і птахів можуть зникнути, а це нашкодить економіці Маврикію. Острівна держава славиться своїми кораловими рифами, а туризм відіграє значну роль в його економіці.

Нагадаємо, що за підйом танкера в Одесі заплатить приватна компанія

 

 

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13 08 2020 10:58
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