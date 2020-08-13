З танкера біля Маврикію викачали тисячі тонн палива

Біля берегів Маврикію в Індійському океані на мілину сіло судно MV Wakashio. Внаслідок цього тонни палива вилилися у воду, країна оголосила надзвичайну ситуацію, 8 серпня 2020

Фото: EPA-EFE/MAXAR TECHNOLOGIES

Роботи з танкером прискорили через те, що на судні збільшуються тріщини, які можуть призвести до більшого виливу палива.

Боротися з забрудненням допомагають і місцеві. Вони збирають солому в мішки, щоб утворити бар'єр для розливу. Також місцеві прибирали забрудненні пляжі попри те, що влада заборонила їм це робити.

І хоч вдалося уникнути гіршої ситуації, води біля узбережжя Маврикію забруднили близько 1000 тонн палива. Цього достатньо, щоб негативно вплинути на морське життя, зокрема частина коралових рифів, тварин і птахів можуть зникнути, а це нашкодить економіці Маврикію. Острівна держава славиться своїми кораловими рифами, а туризм відіграє значну роль в його економіці.

Нагадаємо, що за підйом танкера в Одесі заплатить приватна компанія