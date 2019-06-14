З телеканалу ZIK почали йти журналісти

Журналісти почали йти з телеканалу ZIK, власником якого став депутат Верховної Ради Тарас Козак, наближений до Віктора Медведчука.

"Дорогою на презентацію книги "Справа Василя Стуса" дізнався, що адвокат Стуса Медведчук купив телеканал, на якому понад шість років виходила програма "Історична правда-ZIK". Ми зробили близько 500 випусків. Як автор і ведучий програми повідомляю, що вона закривається. Медведчук - це ворог моєї країни, вбивця і в минулому, і майбутнього", - написав телеведучий Вахтанг Кіпіані у Facebook, повідомляє LB.ua.

Журналіст Роман Недзельський заявив, що звільняється, а завтра, 15 червня, вийде останній випуск його програми "Деталі".

"Офіційно - телеканал ZIK тепер належить Медведчуку. А я - завтра видаю в ефір останній випуск тижневика "Деталі" і йду шукати роботу. Я багато разів спростовував інформацію про продаж каналу раніше, тому що офіційно керував каналом менеджмент Петра Димінського. З цими людьми у мене були домовленості про невтручання в новини і тижневик, і я дякую, що досягнуті домовленості були дотримані. Ми могли робити новини і підсумкову програму так, як бачила їх редакція", - повідомив у Facebook Недзельський.

Нагадаємо, що депутат Верховної Ради Тарас Козак, наближений до Віктора Медведчука, став власником телеканалу ZIK (компанії "Міст ТБ" і "ТРК "Нові комунікації").