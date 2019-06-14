З телеканалу ZIK почали йти журналісти
"Дорогою на презентацію книги "Справа Василя Стуса" дізнався, що адвокат Стуса Медведчук купив телеканал, на якому понад шість років виходила програма "Історична правда-ZIK". Ми зробили близько 500 випусків. Як автор і ведучий програми повідомляю, що вона закривається. Медведчук - це ворог моєї країни, вбивця і в минулому, і майбутнього", - написав телеведучий Вахтанг Кіпіані у Facebook, повідомляє LB.ua.
Журналіст Роман Недзельський заявив, що звільняється, а завтра, 15 червня, вийде останній випуск його програми "Деталі".
"Офіційно - телеканал ZIK тепер належить Медведчуку. А я - завтра видаю в ефір останній випуск тижневика "Деталі" і йду шукати роботу. Я багато разів спростовував інформацію про продаж каналу раніше, тому що офіційно керував каналом менеджмент Петра Димінського. З цими людьми у мене були домовленості про невтручання в новини і тижневик, і я дякую, що досягнуті домовленості були дотримані. Ми могли робити новини і підсумкову програму так, як бачила їх редакція", - повідомив у Facebook Недзельський.
Нагадаємо, що депутат Верховної Ради Тарас Козак, наближений до Віктора Медведчука, став власником телеканалу ZIK (компанії "Міст ТБ" і "ТРК "Нові комунікації").
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- ФОТО У "ДНР/ЛНР" дітей вчать стріляти з автоматів у рамках проекту "Яскраве дитинство", - ФОТО
- ФОТО Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху
- Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію? Екологічні служби з'ясовують можливу зону ураження