Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

З телеканалу ZIK почали йти журналісти

Про своє звільнення повідомили Вахтанг Кіпіані та Роман Недзельський
Журналісти почали йти з телеканалу ZIK, власником якого став депутат Верховної Ради Тарас Козак, наближений до Віктора Медведчука.
З телеканалу ZIK почали йти журналісти Фото: з відкритих джерел

"Дорогою на презентацію книги "Справа Василя Стуса" дізнався, що адвокат Стуса Медведчук купив телеканал, на якому понад шість років виходила програма "Історична правда-ZIK". Ми зробили близько 500 випусків. Як автор і ведучий програми повідомляю, що вона закривається. Медведчук - це ворог моєї країни, вбивця і в минулому, і майбутнього", - написав телеведучий Вахтанг Кіпіані у Facebook, повідомляє LB.ua.

Журналіст Роман Недзельський заявив, що звільняється, а завтра, 15 червня, вийде останній випуск його програми "Деталі".

"Офіційно - телеканал ZIK тепер належить Медведчуку. А я - завтра видаю в ефір останній випуск тижневика "Деталі" і йду шукати роботу. Я багато разів спростовував інформацію про продаж каналу раніше, тому що офіційно керував каналом менеджмент Петра Димінського. З цими людьми у мене були домовленості про невтручання в новини і тижневик, і я дякую, що досягнуті домовленості були дотримані. Ми могли робити новини і підсумкову програму так, як бачила їх редакція", - повідомив у Facebook Недзельський.

Нагадаємо, що депутат Верховної Ради Тарас Козак, наближений до Віктора Медведчука, став власником телеканалу ZIK (компанії "Міст ТБ" і "ТРК "Нові комунікації").

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 06 2019 19:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Страх політики і політика страху

Страх політики і політика страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.