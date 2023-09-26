Тимчасовим гуманітарним коридором у Чорному морі вже вийшли сім суден, п'ять із яких простоювали з 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"За оновленими даними, новим коридором у нас уже вийшло сім суден. Тобто це сім із семи успішних кейсів. Зайшло два, вийшло сім. П'ять суден – це ті, що були тут до початку повномасштабного вторгнення. Відповідно, цей процес триває. Ми робимо все, щоб забезпечити безпеку тієї ділянки, на якій судна перебувають у наших територіальних водах", – заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, далі судна потрапляють до територіальних вод Румунії, Болгарії і Туреччини аж до Босфорської затоки.

"Це вже територіальне море країн НАТО. І відповідно завдання вогневої поразки по цій території – це нанесення вогневої поразки по суверенній території цих країн. Тому на таке вони не можуть зважитися", – зазначив Плетенчук.

Він також наголосив, що небезпека у Чорному морі на сьогодні залишається саме через авіацію та ракетне озброєння. Водночас корабельні угруповання ворог уже не заводить до акваторії, оскільки боїться їхнього знищення.

Днями до Туреччини прибуло друге судно з українським зерном.