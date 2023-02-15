З Вугледара нарешті евакуювали всіх дітей

Місцевий священник з дружиною та трьома дітьми, 19, 18 та 15 років, попри вмовляння правоохоронців, категорично відмовлявся виїжджати з міста.

Із Вугледара, що на Донеччині, вивезли останню дитину разом із сім'єю.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Родина мешкала у підвалі будинку на околиці міста, в кілометрі від окупаційних військ. Сім'я не хотіла їхати, навіть попри очікування рідних у більш безпечному населеному пункті. Утім, врешті голову сім'ї вдалося вмовити евакуюватися. Їх, на броньованому транспорті, довезли до бабусі в місто Курахове.

"15-річний син священника залишався єдиною дитиною у місті, яке цілодобово штурмують російські війська. Ризикуючи життям, "Білі янголи" провели чергову рятувальну операцію та під час стрілецького бою вивезли хлопчика з родиною", - йдеться в повідомленні.

Станом на сьогодні ситуація у Вугледарі залишається напруженою. Там знаходяться понад 300 дорослих, які відмовляються покидати рідне місто.