З жовтня запрацює оновлена програма пільгового іпотечного кредитування
Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.
За його словами, уряд вже з жовтня дасть старт оновленій під потреби воєнного часу програмі пільгового іпотечного кредитування.
"Іпотека під 3% річних буде надаватися українським військовослужбовцям, правоохоронцям, педагогам, медикам та науковцям. Початковий внесок 20% і термін іпотеки до 20 років дозволяє всім, хто захищає, лікує та вчить Україну, отримати своє житло", - сказав Шмигаль.
Він додав, що функція подачі заявки на іпотеку з’явиться в Дії. Наразі послуга перебуває в процесі розробки.
"Заповнюєте заявку, обираєте житло, отримуєте відповідь банків, укладаєте договір на купівлю житла та договір на іпотеку", - розповів прем'єр.
Раніше повідомлялось, що уряд виділив 20,6 млн грн на компенсацію комунальних послуг громадам, які прихистили переселенців.
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