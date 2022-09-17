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З жовтня запрацює оновлена програма пільгового іпотечного кредитування

Кабінет міністрів ухвалив дві постанови, які дозволять запустити оновлену програму пільгового іпотечного кредитування з жовтня.
З жовтня запрацює оновлена програма пільгового іпотечного кредитування Фото: an-selena.ru

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

За його словами, уряд вже з жовтня дасть старт оновленій під потреби воєнного часу програмі пільгового іпотечного кредитування.

"Іпотека під 3% річних буде надаватися українським військовослужбовцям, правоохоронцям, педагогам, медикам та науковцям. Початковий внесок 20% і термін іпотеки до 20 років дозволяє всім, хто захищає, лікує та вчить Україну, отримати своє житло", - сказав Шмигаль.

Він додав, що функція подачі заявки на іпотеку з’явиться в Дії. Наразі послуга перебуває в процесі розробки.

"Заповнюєте заявку, обираєте житло, отримуєте відповідь банків, укладаєте договір на купівлю житла та договір на іпотеку", - розповів прем'єр.

Раніше повідомлялось, що уряд виділив 20,6 млн грн на компенсацію комунальних послуг громадам, які прихистили переселенців.

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17 09 2022 08:06
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