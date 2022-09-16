НОВИНИКабінет міністрів виділив 20,6 млн грн на компенсацію комунальних послуг громадам, які прихистили вимушених переселенців, які надали тимчасове житло вимушеним переселенцям.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд виділив 20,6 млн грн на компенсацію комунальних послуг громадам, які прихистили переселенців
Фото: з вільного доступу
Про це йдеться на офіційному сайті Кабміну.
"Уряд схвалив рішення про виділення додаткових 20,61 млн грн на компенсацію комунальних послуг за березень громадам, які надали тимчасове житло ВПО", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що з початку збройної агресії росії громади дали прихисток у своїх школах, дитячих садках, будинках культури майже 1,6 млн українців, які були змушені втекти від війни. Згідно з повідомленням, на сьогодні таких громадських закладів налічується понад 2,8 тис.
Раніше повідомлялось, що пасажири евакуаційних поїздів "Укрзалізниці" отримали 52 млн гривень соцвиплат.
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