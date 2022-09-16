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Уряд виділив 20,6 млн грн на компенсацію комунальних послуг громадам, які прихистили переселенців

Кабінет міністрів виділив 20,6 млн грн на компенсацію комунальних послуг громадам, які прихистили вимушених переселенців, які надали тимчасове житло вимушеним переселенцям.
Уряд виділив 20,6 млн грн на компенсацію комунальних послуг громадам, які прихистили переселенців Фото: з вільного доступу

Про це йдеться на офіційному сайті Кабміну.

"Уряд схвалив рішення про виділення додаткових 20,61 млн грн на компенсацію комунальних послуг за березень громадам, які надали тимчасове житло ВПО", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що з початку збройної агресії росії громади дали прихисток у своїх школах, дитячих садках, будинках культури майже 1,6 млн українців, які були змушені втекти від війни. Згідно з повідомленням, на сьогодні таких громадських закладів налічується понад 2,8 тис.

Раніше повідомлялось, що  пасажири евакуаційних поїздів "Укрзалізниці" отримали 52 млн гривень соцвиплат.

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16 09 2022 19:04
ТЕГИ: впо, Кабмін
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