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За час існування патрульної поліції через дисциплінарні правопорушення звільнили 230 співробітників

"На даний момент, якщо ми беремо звільнення саме за дисциплінарними проступками, то це понад 230 поліцейських"
З моменту запуску патрульної поліції керівництво звільнило понад 230 співробітників через тяжкі або систематичні дисциплінарні правопорушення.
За час існування патрульної поліції через дисциплінарні правопорушення звільнили 230 співробітників Фото: dp.informator.ua

"На даний момент, якщо ми беремо звільнення саме за дисциплінарними проступками, то це понад 230 поліцейських. Особа спершу отримує догану, потім іншу догану, потім повідомлення про неповну службову відповідність, а потім вже тільки звільнення. Буває також, що порушення дуже суттєве, і тоді вже одразу приймається рішення про звільнення", - сказав Білошицький, повідомляє "Громадське".

Також він повідомив, що кожного року внутрішня безпека проводить майже по чотири тисячі службових розслідувань щодо патрульних. 

"У нас за 2017 і 2018 рік проведено майже по чотири тисячі службових розслідувань. Це окремо по кожному року. Постійно проводяться розслідування з різних питань: і скарг, і звернень, і просто інформація. Також перевіряється інформація, яку ми виявляємо самі, всередині підрозділу", - додав Білощицький.

Нагадаємо, що Германа Приступу, який був одним із керівників спецоперації в селі Княжичі в ніч на 4 грудня 2016 року, коли загинули п’ятеро поліцейських, призначили новим заступником начальника київської поліції

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10 07 2019 17:16
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