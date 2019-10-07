За час існування патрульної поліції через дисциплінарні правопорушення звільнили 230 співробітників
"На даний момент, якщо ми беремо звільнення саме за дисциплінарними проступками, то це понад 230 поліцейських. Особа спершу отримує догану, потім іншу догану, потім повідомлення про неповну службову відповідність, а потім вже тільки звільнення. Буває також, що порушення дуже суттєве, і тоді вже одразу приймається рішення про звільнення", - сказав Білошицький, повідомляє "Громадське".
Також він повідомив, що кожного року внутрішня безпека проводить майже по чотири тисячі службових розслідувань щодо патрульних.
"У нас за 2017 і 2018 рік проведено майже по чотири тисячі службових розслідувань. Це окремо по кожному року. Постійно проводяться розслідування з різних питань: і скарг, і звернень, і просто інформація. Також перевіряється інформація, яку ми виявляємо самі, всередині підрозділу", - додав Білощицький.
Нагадаємо, що Германа Приступу, який був одним із керівників спецоперації в селі Княжичі в ніч на 4 грудня 2016 року, коли загинули п’ятеро поліцейських, призначили новим заступником начальника київської поліції
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