ПОЛІТИКА НОВИНИРаніше він очолював одне з районних управлінь поліції столиці, а тепер керуватиме управлінням кримінальної поліції столиціПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Начальником кримінальної поліції став керівник спецоперації у Княжичах
Германа Приступу, який був одним із керівників спецоперації в селі Княжичі в ніч на 4 грудня 2016 року, коли загинули п’ятеро поліцейських, призначили новим заступником начальника київської поліції
Герман Приступа Фото: facebook.com/arsen.avakov
Повідомлення про його призначення опублікували на сайті Нацполіції Києва.
Нагадаємо, голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що нового очільника поліції Київської області мають представити з дня на день.
Князєв також додав, що ймовірно, ця дата співпаде з днем завершення службового розслідування у справі вбивства поліцейськими 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому.
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05 07 2019 12:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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