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Начальником кримінальної поліції став керівник спецоперації у Княжичах

Германа Приступу, який був одним із керівників спецоперації в селі Княжичі в ніч на 4 грудня 2016 року, коли загинули п’ятеро поліцейських, призначили новим заступником начальника київської поліції
Раніше він очолював одне з районних управлінь поліції столиці, а тепер керуватиме управлінням кримінальної поліції столиці
Начальником кримінальної поліції став керівник спецоперації у Княжичах Герман Приступа Фото: facebook.com/arsen.avakov

Повідомлення про його призначення опублікували на сайті Нацполіції Києва. 

Нагадаємо, голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що нового очільника поліції Київської області мають представити з дня на день.

Князєв також додав, що ймовірно, ця дата співпаде з днем завершення службового розслідування у справі вбивства поліцейськими 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому.

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05 07 2019 12:50
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