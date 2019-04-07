Князєв розповів коли імовірно призначать нового керівника поліції Київщини

Голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що нового очільника поліції Київської області мають представити з дня на день

Князєв також додав, що ймовірно, ця дата співпаде з днем завершення службового розслідування у справі вбивства поліцейськими 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому.

"З дня на день буде представлений. Процедура підготовки офіцера, якого має затвердити мені міністр внутрішніх справ буде завершена з дня на день, як тільки буде завершене розслідування по Переяславу-Хмельницькому, де сталася ця жахлива трагедія. І я думаю закінчення службового розслідування співпаде з датою призначення з датою призначення нового керівника, а також вже новий керівник доведе ті висновки до яких вони прийшли, якщо ми Центральне управління погодимося", — розповів Князєв, йдеться в "Громадське".

Очільник поліції додав, що розслідуванням злочину займається Державне бюро розслідувань, але підрозділ поліції Департамент внутрішньої безпеки активно сприяє слідству.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд 1 липня залишив під вартою Івана Приходька - одного з підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова в Переяславі-Хмельницькому.

Раніше, 25 червня, суд ухвалив аналогічне рішення стосовно ще одного підозрюваного у цій справі - Володимира Петровця.

Нагадаємо, 31 травня до реанімаційного відділення "Переяслав-Хмельницької ЦРЛ" доставили хлопчика із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою та переломом скроневої кістки. У лікарні в дитини виявили кульове поранення і направили до медзакладу Києва. Основна версія, що дитину випадково поранили працівники поліції, які на підпитку у позаробочий час стріляли неподалік від місця, де гуляв хлопчик. Обох підозрюваних затримали.

Лікарі не змогли дістати кулю з черепа п'ятирічної дитини, 3 травня у київській лікарні від вогнепального поранення - хлопчик помер.

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