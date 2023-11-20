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ПОЛІТИКА

За час війни Ізраїлю та Хамас загинуло майже 50 журналістів

20 листопада 2023, 08:31
За час війни Ізраїлю та Хамас загинуло майже 50 журналістів
Фото: gettyimages.com
Найбільша кількість журналістів загинула в перший день війни, 7 жовтня, коли життя втратили шість представників ЗМІ.

За час війни Ізраїлю проти Хамас загинуло щонайменше 48 журналістів та працівників ЗМІ.

Про це повідомляє Комітет захисту журналістів (Committee to Protect Journalists).

За даними організації 43 з них є палестинцями, 4 - ізраїльтянами і 1 - ліванець. Ще 9 журналістів отримали поранення, 3 вважаються зниклими безвісти, а ще 13 заарештували.

"Журналісти в Газі стикаються з особливо високими ризиками, оскільки вони намагаються висвітлювати конфлікт під час ізраїльського наземного нападу, включаючи руйнівні ізраїльські авіаудари, порушений зв'язок, дефіцит поставок і тривалі відключення електроенергії", – зазначає CPJ.

В комітеті зазначили, що найбльше журналістів загинуло в перший день війни - шестеро. А 18 листопада загинули п'ятеро.

На початку жовтня бойовики Хамас розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

журналістиХамас: Ізраїль

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