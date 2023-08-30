Уряд США станом на цей момент надав більше $2,6 млрд у вигляді гуманітарної допомоги, яку навадали людям, які постраждали від повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Про це пише медіаплатформа Державного департаменту США ShareAmerica, передає Інтерфакс.

"Ця гуманітарна допомога - через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) і Державний департамент США - охоплює: їжу та притулок; медичну допомогу, включно з психічним здоров'ям і психосоціальною підтримкою; доступ до безпечної питної води; предмети першої необхідності, як-от кухонні набори та комплекти постільної білизни", - написало агентство.

Гуманітарна допомога здебільшого була направлена безпосередньо в Україну, але більше $451 млн було спрямовано сусіднім країнам, які прийняли українських біженців.

"Допомога надходить у зв'язку з тим, що агресивна війна росії призвела до переміщення понад 5 млн осіб в Україні та змусила близько 6 млн шукати прихистку в сусідніх країнах. Бомбардування та обстріли з боку рф і далі пошкоджують та руйнують дороги, мости, греблі та залізниці, а також лікарні, школи та зернові порти. Нова гуманітарна допомога надасть усе: від притулку для тих, чиї будинки були зруйновані, до травматологічної допомоги тим, хто найбільше постраждав від російської війни", - заявили в Держдепі.

Раніше стало відомо, що США виділили Україні пакет допомоги на $250 млн.