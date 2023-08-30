Матеріали:
Теми:

За час війни США виділили $2,6 млрд на гумдопомогу українцям

30 серпня 2023, 09:28
За час війни США виділили $2,6 млрд на гумдопомогу українцям
Shutterstock
Уряд США станом на цей момент надав більше $2,6 млрд у вигляді гуманітарної допомоги, яку навадали людям, які постраждали від повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Про це пише медіаплатформа Державного департаменту США ShareAmerica, передає Інтерфакс.  

"Ця гуманітарна допомога - через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) і Державний департамент США - охоплює: їжу та притулок; медичну допомогу, включно з психічним здоров'ям і психосоціальною підтримкою; доступ до безпечної питної води; предмети першої необхідності, як-от кухонні набори та комплекти постільної білизни", - написало агентство.

Гуманітарна допомога здебільшого була направлена безпосередньо в Україну, але більше $451 млн було спрямовано сусіднім країнам, які прийняли українських біженців.

"Допомога надходить у зв'язку з тим, що агресивна війна росії призвела до переміщення понад 5 млн осіб в Україні та змусила близько 6 млн шукати прихистку в сусідніх країнах. Бомбардування та обстріли з боку рф і далі пошкоджують та руйнують дороги, мости, греблі та залізниці, а також лікарні, школи та зернові порти. Нова гуманітарна допомога надасть усе: від притулку для тих, чиї будинки були зруйновані, до травматологічної допомоги тим, хто найбільше постраждав від російської війни", - заявили в Держдепі. 

Раніше стало відомо, що США виділили Україні пакет допомоги на $250 млн. 

СШАУкраїнагумдопомога

Останні матеріали

Пентагону слід визначитися. Дайте Україні самій керувати своїм контрнаступом – Джек Кін
Політика
Пентагону слід визначитися. Дайте Україні самій керувати своїм контрнаступом – Джек Кін
Переклад iPress – 30 серпня 2023, 08:46
Чи справді путін обдурив Європу? Сходження кремлівського правителя було встелене трупами – Neue Zurcher Zeitung
Політика
Чи справді путін обдурив Європу? Сходження кремлівського правителя було встелене трупами – Neue Zurcher Zeitung
Переклад iPress – 30 серпня 2023, 00:21
Роздуми про США. Добре, що українські командувачі не слухають суперрозумних американських стратегів – Том Купер
Політика
Роздуми про США. Добре, що українські командувачі не слухають суперрозумних американських стратегів – Том Купер
Переклад iPress – 29 серпня 2023, 12:52
Україні не потрібні диванні генерали. Адміністрація Байдена грає на руку росії – Ерік Едельман та Франклін Міллер
Політика
Україні не потрібні диванні генерали. Адміністрація Байдена грає на руку росії – Ерік Едельман та Франклін Міллер
Переклад iPress – 29 серпня 2023, 12:25
Вбивство Прігожина як остання фаза путінізму. росія – мафіозна держава з видовищним насильством замість політики – Едвард Лукас
Політика
Вбивство Прігожина як остання фаза путінізму. росія – мафіозна держава з видовищним насильством замість політики – Едвард Лукас
Переклад iPress – 29 серпня 2023, 09:49
Трамп залишається фаворитом росії. Але є і дублер – республіканець Рамасвамі – Джулія Девіс
Політика
Трамп залишається фаворитом росії. Але є і дублер – республіканець Рамасвамі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 28 серпня 2023, 16:30
Україна досягає успіхів на фронті. Але генерал Марк Міллі та адмірал Тоні Радакін мають припинити спроби привласнити їх – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна досягає успіхів на фронті. Але генерал Марк Міллі та адмірал Тоні Радакін мають припинити спроби привласнити їх – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 серпня 2023, 12:37
Бойові дії тривають. На півдні України гаряче – Том Купер
Cуспільство
Бойові дії тривають. На півдні України гаряче – Том Купер
Переклад iPress – 28 серпня 2023, 04:08
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється