НОВИНИВчені під час спостереження за рентгенівськими променями, які викидає у Всесвіт надмасивна чорна діра, виявили дивні спалахи: вони виявилися відображеннями зі зворотного боку діри.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За чорною дірою вперше зафіксували світло
Будь-яке світло, яке потрапить у чорну діру, не виходить з неї, тому ми не можемо бачити те, що знаходиться позаду чорної діри. Причина, за якою ми не можемо це бачити, полягає в тому, що чорна діра викривляє простір, відхиляє світло і закручує навколо себе магнітні поля
Фото: Ukrinform
Як передає Укрінформ, про це повідомляється у науковому журналі Nature.
Крім цього, телескопи зафіксували додаткові, менш яскраві і різних кольорів спалахи. Передбачається, що це - відблиски або світлова луна.
"Будь-яке світло, яке потрапить у чорну діру, не виходить з неї, тому ми не можемо бачити те, що знаходиться позаду чорної діри. Причина, за якою ми не можемо це бачити, полягає в тому, що чорна діра викривляє простір, відхиляє світло і закручує навколо себе магнітні поля", - стверджують астрономи.
Дослідження було спрямоване на вивчення корони, яку мають деякі чорні діри. Зазначається, що "матеріал, що патрапляє до надмасивної чорної діри, живить найяскравіші безперервні джерела світла у Всесвіті і водночас утворює корону рентгенівського світла навколо чорної діри".
"П'ятдесят років тому, коли астрофізики почали міркувати про те, як магнітне поле може вести себе поблизу чорної діри, вони й гадки не мали, що одного разу у нас з'являться методи, що дозволяють спостерігати це безпосередньо і побачити загальну теорію відносності Ейнштейна в дії", - зазначають дослідники.
Як повідомлялося, раніше цього року в лабораторії прискорювачів елементарних частинок німецького Гамбурга створили візуалізацію чорної діри, що розриває зірку. За даними NASA, такі події - відомі як "приливні руйнування" - досить рідкісні і трапляються лише один раз на 10 тисяч років. Зірки, як правило, прямують у бік ненажерливої чорної діри після гравітаційної взаємодії з іншою зіркою або масивним об'єктом, наближення до "пащі" чорної діри називається "спагетіфікація".
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