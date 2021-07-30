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За чорною дірою вперше зафіксували світло

Будь-яке світло, яке потрапить у чорну діру, не виходить з неї, тому ми не можемо бачити те, що знаходиться позаду чорної діри. Причина, за якою ми не можемо це бачити, полягає в тому, що чорна діра викривляє простір, відхиляє світло і закручує навколо себе магнітні поля
Вчені під час спостереження за рентгенівськими променями, які викидає у Всесвіт надмасивна чорна діра, виявили дивні спалахи: вони виявилися відображеннями зі зворотного боку діри.
За чорною дірою вперше зафіксували світло Фото: Ukrinform
Як передає Укрінформ, про це повідомляється у науковому журналі Nature.
 
Крім цього, телескопи зафіксували додаткові, менш яскраві і різних кольорів спалахи. Передбачається, що це - відблиски або світлова луна.
 
"Будь-яке світло, яке потрапить у чорну діру, не виходить з неї, тому ми не можемо бачити те, що знаходиться позаду чорної діри. Причина, за якою ми не можемо це бачити, полягає в тому, що чорна діра викривляє простір, відхиляє світло і закручує навколо себе магнітні поля", - стверджують астрономи.
 
Дослідження було спрямоване на вивчення корони, яку мають деякі чорні діри. Зазначається, що "матеріал, що патрапляє до надмасивної чорної діри, живить найяскравіші безперервні джерела світла у Всесвіті і водночас утворює корону рентгенівського світла навколо чорної діри".
 
"П'ятдесят років тому, коли астрофізики почали міркувати про те, як магнітне поле може вести себе поблизу чорної діри, вони й гадки не мали, що одного разу у нас з'являться методи, що дозволяють спостерігати це безпосередньо і побачити загальну теорію відносності Ейнштейна в дії", - зазначають дослідники.
 
Як повідомлялося, раніше цього року в лабораторії прискорювачів елементарних частинок німецького Гамбурга створили візуалізацію чорної діри, що розриває зірку. За даними NASA, такі події - відомі як "приливні руйнування" - досить рідкісні і трапляються лише один раз на 10 тисяч років. Зірки, як правило, прямують у бік ненажерливої ​​чорної діри після гравітаційної взаємодії з іншою зіркою або масивним об'єктом, наближення до "пащі" чорної діри називається "спагетіфікація".
 
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30 07 2021 10:56
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