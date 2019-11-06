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За чотири роки патрульні врятували дві тисячі осіб

"Ми не прагнемо відпрацювати чіткий алгоритм дій у певній ситуації. Наше головне завдання, щоб поліцейські розуміли ситуацію і самі приймали рішення - швидке, обдумане і законне"
За час роботи патрульної поліції її співробітники врятували майже дві тисячі осіб в різних екстремальних ситуаціях.
За чотири роки патрульні врятували дві тисячі осіб Фото: unian.net

Серед врятованих були самогубці, потопельники і потерпілі в ДТП, повідомляє LB.ua.

"Ми не прагнемо відпрацювати чіткий алгоритм дій у певній ситуації. Наше головне завдання, щоб поліцейські розуміли ситуацію і самі приймали рішення - швидке, обдумане і законне", - говорить начальник циклу загально-правових дисциплін Академії патрульної поліції Яна Потапова.

Як діяти в подібних ситуаціях поліцейських, вчать в Академії патрульної поліції. Протягом шести місяців, крім тактичної підготовки і фізичних навантажень, курсанти проходять відповідне навчання на курсах "Стійкість до стресів" і "Толерантність і дискримінація". Курсантів навчають бути стійкими до таких потрясінь. Майбутнім поліцейським створюють непередбачувані умови, і різні ситуативні дії вони відпрацьовують до автоматизму.

Нагадаємо, що патрульні анонсували онлайн-курс на Prometheus: навчатимуть основ самозахисту.

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11 06 2019 22:17
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