За день бойовики на Донбасі зробили сім обстрілів

Сьогодні в хід пішли артилерійські системи калібру 122 мм

Сьогодні протягом дня російські бойовики на Донбасі здійснили 7 обстрілів по позиціях операції об'єднаних сил, в тому числі п'ять разів - із застосуванням важкого озброєння, забороненого мінськими угодами.

У результаті обстрілу українська армія не зазнала втрат, повідомляє прес-центр ООС на своїй сторінці в Facebook.

Протягом дня сьогодні зафіксовані обстріли з мінометів калібрів 120 і 82 мм, а також з артилерійських систем калібру 122 мм. Крім того, бойовики стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Обстріли зафіксовані в районі населених пунктів Новомихайлівка, Авдіївка, Новозванівка, Попасна та Новгородське.

На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, що бойовики 8 травня передали українській стороні тіло українського морського піхотинця Дениса Козьми, який зник під час бою поблизу села Миколаївка, що на Донеччині.