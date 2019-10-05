За день бойовики на Донбасі зробили сім обстрілів
У результаті обстрілу українська армія не зазнала втрат, повідомляє прес-центр ООС на своїй сторінці в Facebook.
Протягом дня сьогодні зафіксовані обстріли з мінометів калібрів 120 і 82 мм, а також з артилерійських систем калібру 122 мм. Крім того, бойовики стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Обстріли зафіксовані в районі населених пунктів Новомихайлівка, Авдіївка, Новозванівка, Попасна та Новгородське.
На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, що бойовики 8 травня передали українській стороні тіло українського морського піхотинця Дениса Козьми, який зник під час бою поблизу села Миколаївка, що на Донеччині.
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