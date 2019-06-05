За день бойовики вісім разів порушували "тишу" на Донбасі
Як повідомляє командування Операції об’єднаних сил, "збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів зі 120 мм мінометів, озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів".
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: зі станкових протитанкових гранатометів – біля селища міського типу Талаківка; 4 рази з великокаліберних кулеметів – поблизу населених пунктів Мар'їнка, Гранітне, Талаківка і Лебединське.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил тричі: двічі зі 120 мм мінометів та озброєння бойових машин піхоти – поблизу села Новозванівка; зі 120 мм мінометів – біля населеного пункту Троїцьке.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
"На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються" – заявляє командування ООС у зведення станом на 18-ту годину понеділка
Також, у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі кілька днів тому під час бою з диверсантами зник український військовослужбовець.
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