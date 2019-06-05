За день бойовики вісім разів порушували "тишу" на Донбасі

Від початку доби 6 травня бойовики на Донбасі порушили режим припинення вогню 8 разів.

Як повідомляє командування Операції об’єднаних сил, "збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів зі 120 мм мінометів, озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів".

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: зі станкових протитанкових гранатометів – біля селища міського типу Талаківка; 4 рази з великокаліберних кулеметів – поблизу населених пунктів Мар'їнка, Гранітне, Талаківка і Лебединське.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил тричі: двічі зі 120 мм мінометів та озброєння бойових машин піхоти – поблизу села Новозванівка; зі 120 мм мінометів – біля населеного пункту Троїцьке.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

"На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються" – заявляє командування ООС у зведення станом на 18-ту годину понеділка

Також, у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі кілька днів тому під час бою з диверсантами зник український військовослужбовець.