За дітей не в автокріслі почнуть штрафувати - Зеленський схвалив
Президент Володимир Зеленський підписав закон про відповідальність за порушення правил перевезення дітей, повідомляє "Економічна правда".
Текст повідомлення: "Чинним законодавством не було передбачено норми, яка встановлювала б відповідальність за порушення правил перевезення дітей.
Реалізація закону забезпечить усвідомлення ступеня відповідальності осіб, що перевозять дітей, і тим самим підвищить рівень безпеки дітей на дорозі, сприятиме зменшенню дорожньо-транспортного травматизму та смертності дітей".
Деталі: Закон доповнює ст.121 Кодексу про адміністративні правопорушення.
Штраф за перше правопорушення становитиме 510 грн, за повторне правопорушення - 850.
Фото: Економічна правда
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