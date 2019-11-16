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За дітей не в автокріслі почнуть штрафувати - Зеленський схвалив

Штраф за перше правопорушення становитиме 510 грн, за повторне правопорушення - 850
Реалізація закону забезпечить усвідомлення ступеня відповідальності осіб, що перевозять дітей, і тим самим підвищить рівень безпеки дітей на дорозі, сприятиме зменшенню дорожньо-транспортного травматизму та смертності дітей.
За дітей не в автокріслі почнуть штрафувати - Зеленський схвалив автокрісло

Президент Володимир Зеленський підписав закон про відповідальність за порушення правил перевезення дітей, повідомляє "Економічна правда".

Текст повідомлення: "Чинним законодавством не було передбачено норми, яка встановлювала б відповідальність за порушення правил перевезення дітей.

Реалізація закону забезпечить усвідомлення ступеня відповідальності осіб, що перевозять дітей, і тим самим підвищить рівень безпеки дітей на дорозі, сприятиме зменшенню дорожньо-транспортного травматизму та смертності дітей".

Деталі: Закон доповнює ст.121 Кодексу про адміністративні правопорушення. 

Штраф за перше правопорушення становитиме 510 грн, за повторне правопорушення - 850.

Фото: Економічна правда

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16 11 2019 11:54
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