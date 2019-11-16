За дітей не в автокріслі почнуть штрафувати - Зеленський схвалив Штраф за перше правопорушення становитиме 510 грн, за повторне правопорушення - 850

Реалізація закону забезпечить усвідомлення ступеня відповідальності осіб, що перевозять дітей, і тим самим підвищить рівень безпеки дітей на дорозі, сприятиме зменшенню дорожньо-транспортного травматизму та смертності дітей.

автокрісло

Президент Володимир Зеленський підписав закон про відповідальність за порушення правил перевезення дітей, повідомляє "Економічна правда". Текст повідомлення: "Чинним законодавством не було передбачено норми, яка встановлювала б відповідальність за порушення правил перевезення дітей. Реалізація закону забезпечить усвідомлення ступеня відповідальності осіб, що перевозять дітей, і тим самим підвищить рівень безпеки дітей на дорозі, сприятиме зменшенню дорожньо-транспортного травматизму та смертності дітей". Деталі: Закон доповнює ст.121 Кодексу про адміністративні правопорушення. Штраф за перше правопорушення становитиме 510 грн, за повторне правопорушення - 850. Фото: Економічна правда Читайте також: Зеленський доручив реалізувати проєкт "еМалятко" до кінця року

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