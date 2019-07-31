Зеленський доручив реалізувати проєкт "еМалятко" до кінця року

Президент Володимир Зеленський доручив реалізувати проєкт "еМалятко" до 1 січня 2020 року.

"Я з самого початку говорив, що йду в президенти, щоб спростити життя нашим громадянам. Цифровізація державних послуг або "Держава в смартфоні" є пріоритетом нашої команди. Особливо це стосується суспільно важливих і масових послуг, коли батьки змушені проходити бюрократичне пекло з немовлям на руках. Я доручаю реалізувати проєкт "еМалятко" до 1 січня 2020 року і готовий прибрати всі бар'єри", - заявив глава держави під час наради з питань реалізації комплексних електронних послуг, пов'язаних з народженням дитини та оформленням відповідних документів.

Радник президента України Михайло Федоров зазначив, що проєкт "еМалятко" - унікальний не тільки в Україні, але і в світі.

"Наш проєкт передбачає можливість отримати 10 послуг за однією заявою. Проєкт є дуже складним і комплексним, і ми з самого початку хочемо задати високі стандарти управління ним", - сказав він.

За словами Федотова, профільні центральні органи виконавчої влади до 7 серпня повинні підготувати галузеві плани і визначити керівників проєктів, а вже 9 серпня відбудеться обговорення спільного плану реалізації проєкту.

Проєкт "еМалятко" передбачає, що за однією заявою відразу в пологовому будинку можна буде отримати 10 держпослуг:

1) державна реєстрація народження дитини;

2) реєстрація місця проживання народженої дитини;

3) призначення допомоги під час народження дитини;

4) реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров'я;

5) реєстрація народженої дитини в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

6) отримання посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї;

7) походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою;

8) визначення належності дитини до громадянства України;

9) присвоєння дитині унікального номеру запису в єдиному державному демографічному реєстрі;

10) призначення допомоги багатодітним сім'ям.

Реалізація електронного проєкту "еМалятко" передбачена указом президента України "Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних і юридичних осіб до електронних послуг" та передбачає зменшення кількості необхідних візитів з 11 до нуля, а кількості необхідних документів - з 37 до одного.

Реалізація ініціатив пройде за підтримки міжнародних проєктів, зокрема, програми EGAP (Швейцарська Конфедерація та Фонд Східна Європа), проєкту EGOV4Ukraine (ЄС, Естонія), Офісу реформ адміністративних послуг (Канада, проєкт EDGE) і проєкту EU4PAR (ЄС).

Нещодавно, президент Володимир Зеленський підписав Указ "Про стипендії президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських змаганнях, та їхніх тренерів".