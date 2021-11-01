За добу бойовики на Донбасі двічі порушили режим "тиші"

У зоні бойових дій на Донбасі за минулу добу, 10 січня, бойовики двічі порушили режим припинення вогню.

Втрат серед українських військовослужбовців не було, повідомляє "Громадське".

Порушення режиму припинення вогню зафіксували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": неподалік Авдіївки та поблизу населеного пункту Водяне.

Бойовики відкривали вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів і великокаліберного кулемета.

Водночас в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" минулої доби спостерігалася тиша. Втрат та поранень за минулу добу серед українських військовослужбовців не було.

Від початку цієї доби, 11 січня, нових порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Від початку "перемир'я" (27 липня) й до вечора 5 січня включно Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ нарахувала 5 540 порушень режиму тиші, зокрема 2 379 вибухів, 666 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 62 спалахи дульного полум'я, 51 освітлювальну ракету та щонайменше 2 382 черги й постріли.

В ОБСЄ порушенням вважають кожний постріл або вибух, а в штабі ООС обстріли однієї позиції вважають одним фактом порушення.

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