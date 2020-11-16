За добу на Донбасі бойовики двічі порушили режим "тиші" - штаб Втрат серед військовослужбовців за минулу добу не було

У зоні бойових дій на Донбасі за минулу добу, 15 листопада, бойовики двічі порушили перемир'я та відкривали вогонь по українським позиціям.

Фото: unian.net

За минулу добу у зонах відповідальності українських бригад зафіксували два порушення режиму «тиші»: в районі населеного пункту Мар'їнка та неподалік Старогнатівки, повідомляє "Громадське". Біля Мар'їнки бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї, а поблизу Старогнатівки застосували підствольний гранатомет. За добу бойових втрат та поранень серед українських військовослужбовців не було. Від початку 16 листопада уздовж лінії розмежування спостерігається тиша, повідомили у штабі. Читайте також: Росія вже економічно не справляється з Донбасом

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