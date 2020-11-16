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За добу на Донбасі бойовики двічі порушили режим "тиші" - штаб

Втрат серед військовослужбовців за минулу добу не було
У зоні бойових дій на Донбасі за минулу добу, 15 листопада, бойовики двічі порушили перемир'я та відкривали вогонь по українським позиціям.
За добу на Донбасі бойовики двічі порушили режим "тиші" - штаб Фото: unian.net

За минулу добу у зонах відповідальності українських бригад зафіксували два порушення режиму «тиші»: в районі населеного пункту Мар'їнка та неподалік Старогнатівки, повідомляє "Громадське".

Біля Мар'їнки бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї, а поблизу Старогнатівки застосували підствольний гранатомет.

За добу бойових втрат та поранень серед українських військовослужбовців не було.

Від початку 16 листопада уздовж лінії розмежування спостерігається тиша, повідомили у штабі.

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16 11 2020 13:37
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