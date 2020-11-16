CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ зоні бойових дій на Донбасі за минулу добу, 15 листопада, бойовики двічі порушили перемир'я та відкривали вогонь по українським позиціям.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За добу на Донбасі бойовики двічі порушили режим "тиші" - штаб
Втрат серед військовослужбовців за минулу добу не було
Фото: unian.net
За минулу добу у зонах відповідальності українських бригад зафіксували два порушення режиму «тиші»: в районі населеного пункту Мар'їнка та неподалік Старогнатівки, повідомляє "Громадське".
Біля Мар'їнки бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї, а поблизу Старогнатівки застосували підствольний гранатомет.
За добу бойових втрат та поранень серед українських військовослужбовців не було.
Від початку 16 листопада уздовж лінії розмежування спостерігається тиша, повідомили у штабі.
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16 11 2020 13:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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