За добу на Донбасі поранено двох українських військових
"Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї", - уточнили в міністерстві, передає LB.ua
Біля Лебединського вогонь вели зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, в тому числі і з великокаліберних кулеметів.
Біля Луганського відбувся обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, були два обстріли біля Кримського - з СПГ, РПГ і підствольних гранатометів, у районі Хутора Вільного - з автоматичних гранатометів, неподалік Світлодарська - з СПГ і автоматичних гранатометів, неподалік Зайцевого - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої зброї.
З початку доби 16 грудня і станом на 7-му ранку противник вогневої активності не вів.
Нагадаємо, що Міністр оборони України Андрій Загороднюк коментуючи зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" у Парижі заявив, що є велика ймовірність зриву домовленостей на будь-якому з етапів, але головне те, що є прогрес.
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