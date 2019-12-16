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За добу на Донбасі поранено двох українських військових

Противник відкривав вогонь сім разів
За добу 15 грудня в зоні бойових дій у Луганській і Донецькій областях сталося сім обстрілів, поранено двох українських військових.
За добу на Донбасі поранено двох українських військових

"Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї", - уточнили в міністерстві, передає LB.ua

Біля Лебединського вогонь вели зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, в тому числі і з великокаліберних кулеметів.

Біля Луганського відбувся обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, були два обстріли біля Кримського - з СПГ, РПГ і підствольних гранатометів, у районі Хутора Вільного - з автоматичних гранатометів, неподалік Світлодарська - з СПГ і автоматичних гранатометів, неподалік Зайцевого - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої зброї.

З початку доби 16 грудня і станом на 7-му ранку противник вогневої активності не вів.

Нагадаємо, що Міністр оборони України Андрій Загороднюк коментуючи зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" у Парижі заявив, що є велика ймовірність зриву домовленостей на будь-якому з етапів, але головне те, що є прогрес.

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16 12 2019 11:20
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