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Загороднюк за підсумками "нормандського саміту": Велика ймовірність зриву домовленостей

Загороднюк зазначив, що під час вчорашньої "нормандської зустрічі" було створено позицію для проведення подальших переговорів, основою якої є територіальна цілісність України
"Україна показала всьому світові, що боротиметься за повернення своїх територій, зокрема на дипломатичному фронті. Жодних поступок територіями, інтересами людей, цілісністю країни. Позицію заявлено, пріоритети окреслено, наміри визначено", - написав Загороднюк на сторінці у Facebook.
Загороднюк за підсумками "нормандського саміту": Велика ймовірність зриву домовленостей Фото: Укрінформ

 Міністр оборони України Андрій Загороднюк коментуючи зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" у Парижі заявив, що є велика ймовірність зриву домовленостей на будь-якому з етапів, але головне те, що є прогрес, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Україна показала всьому світові, що боротиметься за повернення своїх територій, зокрема на дипломатичному фронті. Жодних поступок територіями, інтересами людей, цілісністю країни. Позицію заявлено, пріоритети окреслено, наміри визначено", - написав Загороднюк на сторінці у Facebook.

Крім того, міністр оборони зазначив, що будь-яка зустріч і переговори вимагають ретельної підготовки.

"Процес не буде швидкий. Зберігається велика ймовірність зриву домовленостей на будь-якому з етапів, але є прогрес: працюємо над поверненням бранців, створенням нових пунктів перетину. Давайте також вміти оцінювати наші перемоги, а не лише поразки", - наголосив він.

Загороднюк зазначив, що під час вчорашньої "нормандської зустрічі" було створено позицію для проведення подальших переговорів, основою якої є територіальна цілісність України.

"Також не забувайте, що цей день став можливим завдяки воїнам, які тримають лінію фронту. На жаль, троє із них загинули сьогодні. Вдячний кожному і щирі співчуття сім'ям загиблих та побратимам", - підсумував міністр.

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10 12 2019 16:11
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