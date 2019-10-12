Зеленський виступив за продовження чинного закону про особливий статус Донбасу
Про це Зеленський заявив журналістам у Парижі за підсумками "нормандського саміту", повідомляє "Громадське".
"Я поясню чому: це технічна річ, нам легше зараз продовжити цей закон і пізніше внести "формулу Штайнмаєра", бачачи певні кроки з тієї сторони, що ми наближаємось до деескалації. Ніж зараз почекати, коли цей закон не буде існувати, а потім, якщо дай бог все добре, ми будемо новий закон голосувати - це складніше. Я гадаю, що треба продовжити" - сказав він.
Президент пояснив, що новий закон треба було б ще погоджувати з кожною стороною на переговорах у Мінську. Він додав, що чинний документ продовжать, але він є тимчасовим - на рік.
"Мене запитали: чому не на 5 років, не на 10? Я чесно відповів усім представникам Тристоронньої групи - ми не знаємо, що буде через 5 років, через 10", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо, за словами Зеленського, найскладніші питання перемовин у "нормандському форматі" - питання кордону та виборів на Донбасі
9 грудня у Парижі відбулася зустріч лідерів "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Нагадаємо, що Зеленський назвав умови проведення виборів на Донбасі
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