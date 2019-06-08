За добу на Донбасі зафіксовано два обстріли

За минулу добу в зоні бойових дій на Донбасі зафіксовані два обстріли з боку російських бойовиків.

Вогонь зі стрілецької зброї бойовики вели по позиціях української армії поблизу Водяного та Південного. Один український військовий отримав поранення в результаті підриву на вибуховому пристрої, повідомляє пресцентр ООС на своїй сторінці в Facebook.

З півночі вівторка, 6 серпня, зафіксовано ще один обстріл. У районі Богданівки бойовики застосували озброєння БМП, станковий протитанковий гранатомет, крупнокаліберний кулемет і стрілецьку зброю.

Військові ООС дотримуються режиму тиші, оголошеного 21 липня.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади командувача Об’єднаних сил і призначив на неї Володимира Кравченка.