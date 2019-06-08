CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа минулу добу в зоні бойових дій на Донбасі зафіксовані два обстріли з боку російських бойовиків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За добу на Донбасі зафіксовано два обстріли
Один військовий отримав поранення
Фото: ООС
Вогонь зі стрілецької зброї бойовики вели по позиціях української армії поблизу Водяного та Південного. Один український військовий отримав поранення в результаті підриву на вибуховому пристрої, повідомляє пресцентр ООС на своїй сторінці в Facebook.
З півночі вівторка, 6 серпня, зафіксовано ще один обстріл. У районі Богданівки бойовики застосували озброєння БМП, станковий протитанковий гранатомет, крупнокаліберний кулемет і стрілецьку зброю.
Військові ООС дотримуються режиму тиші, оголошеного 21 липня.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади командувача Об’єднаних сил і призначив на неї Володимира Кравченка.
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