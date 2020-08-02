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За добу на Донбасі зафіксували 6 обстрілів — штаб

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було
У зоні бойових дій на Донбасі 7 лютого бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню.
За добу на Донбасі зафіксували 6 обстрілів — штаб

Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил,передає "Громадське".

Бойовики стріляли із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Під обстріл потрапили позиції неподалік Новомихайлівки, Василівки, Оріхового, Кримського, Гладосового.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

З початком доби 8 лютого бойовики з артилерійських систем калібру 122 мм випустили 12 снарядів та зі 120-мм мінометів — 16 мін по позиціях Оріхового.

Нагадаємо, що 6 лютого в зоні бойових дій на Донбасі противник чотири рази порушував режим припинення вогню. Один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав бойове ураження, повідомили в штабі ООС.

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08 02 2020 12:00
ТЕГИ: Донбас, ЗСУ, оос
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