За добу на Донбасі зафіксували 6 обстрілів — штаб

Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі

Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків